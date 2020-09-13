Определены самые популярные в России подержанные автомобили

Ford Focus стал самым популярным в России автомобилем на вторичном рынке за первые восемь месяцев 2020 года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Ford Focus в модельном рейтинге сумел обойти LADA 2114 (хэтчбек Samara) и стать единоличным лидером вторичного рынка. Как отмечают эксперты агентства, второй месяц подряд отечественная модель не попадает в тройку самых покупаемых подержанных машин в стране.

В июле и августе россияне наибольшие предпочтения отдавали Ford Focus, а также Hyundai Solaris и KIA Rio. Но если по итогам семи месяцев LADA 2114 еще оставалась лидером вторичного рынка (подробности – здесь), то в августе картина поменялась.

За восемь месяцев жители нашей страны приобрели 77,6 тыс. автомобилей Ford Focus с пробегом. А вот «четырнадцатая» модель разошлась тиражом в 76,7 тысяча экземпляров. Замыкает тройку лидеров вторичного рынка по итогам января — августа Hyundai Solaris (70,1 тысяча штук). На четвертом месте — KIA Rio (69,1 тысяча штук).