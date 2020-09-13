Тарифы на мобильную связь вырастут в России

Стоимость услуг мобильной связи до конца 2020 года может вырасти на 5-7%. Повышение стоимости услуг мобильной связи будет подано под видом новых тарифов с увеличенным потреблением трафика, считают эксперты, считают эксперты.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин пояснил изданию, что в среднем цены на услуги связи с 2014 года растут на 15% в год, и нынешний исключением не станет. Около половины этого роста операторы уже отыграли, поэтому до конца 2020 года цены могут повысить еще на семь процентов.

Осенью операторы связи предложат клиентам новые тарифы, на которые переведут часть абонентов, а старые тарифные планы закроют, сказал «Известиям» Муртазин.

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков оценил возможный рост цен на мобильную связь примерно в пять процентов, а всего за год услуги связи подорожают на 12-15%.

Для клиентов повышение цен на услуги связи в основном пройдет незамеченным, предположил аналитик «Финам» Леонид Делицын. Он отметил, что это будет подано под видом новых тарифов с увеличенным потреблением трафика.

Начальник управления регулирования связи и информационных технологий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Елена Заева пояснила, что в начале нынешнего годаоператоры уже подняли цены на услуги связи на 10-12% для четверти клиентов, увеличив цены на архивные тарифы. Повышение для рынка оценивается в районе от 1,5 до 2,2%.