Шеф-повар развенчал мифы о лавровом листе

Вокруг лаврового листа есть много мифов, которые нужно развенчать, сказал эксперт по здоровому питанию, телеведущий, шеф-повар Сергей Синицын.

Например, считается, что его нужно добавлять в блюдо целиком и оставлять после приготовления. Но этого категорически нельзя делать, считает шеф-повар.

«Чтобы правильно использовать лавровый лист, чтобы он давал пользу и максимально яркий вкус, его лучше положить за 5 или за 10 минут до окончания приготовления горячего блюда и обязательно вытащить после этого. Иначе вместе с эфирными маслами, которые дают приятный аромат, в блюдо переходит горечь. Это достаточно сильная специя, поэтому его нужно добавлять именно в горячие блюда, чтобы у него была возможность разойтись», — сказал повар в интервью Sputnik.

Лавровый лист – специя, которая не только придает блюду горчинку и приятный аромат. Он является и хорошим антисептиком, поэтому его часто добавляют в соленья. «С этой специей соленья будут храниться гораздо дольше», – отметил Синицын.

Важный момент – как правильно выбрать и хранить лавровый лист. «Многие думают, что сухие, поломанные листочки, которые продаются в магазине специй — это здорово, но на самом деле это точно старые листы. Хороший лавровый лист должен быть ровным, не потресканным, зеленым и глянцевым. Если вы купили где-нибудь на рынке хороший качественный веник лаврового листа, можно поместить его в герметичную упаковку и отправить в морозилку», – посоветовал шеф-повар.