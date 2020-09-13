Канцлер Австрии заявил о начале второй волны пандемии в стране

Вторая волна пандемии коронавирусной инфекции начинается в Австрии заявил австрийский канцлер Себастьян Курц. Он призвал население соблюдать социальное дистанцирование и носить медицинские маски

«Происходящее сейчас — это начало второй волны. Число заболевших увеличивается ежедневно», — приводит ТАСС заявление Курца.

По его словам, две недели назад было около 350 новых случаев заражения в сутки, вчера было более 850. «Особенно драматичная ситуация складывается в Вене, где было отмечено 50% всех новых инфицированных в Австрии. Скоро мы достигнем отметки в 1 000 заболевших в сутки», — сказал канцлер.

Курц призвал население соблюдать социальное дистанцирование и носить медицинские маски. «Будут трудные осень и зима для всех нас. Вот почему сейчас мы все призваны справиться с вызовами грядущих месяцев с той же дисциплиной и вниманием, которые проявили весной», — добавил он.

По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано более 28 миллионов случаев коронавирусной инфекции. Погибло 911 тысяч человек. Больше всего заболевших — в США, Индии и Бразилии.