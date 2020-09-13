Конора Макгрегора арестовали за непристойное поведение

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор задержан полицией Корсики за агрессивное сексуальное поведение и эксгибиционизм, сообщила в прокуратура французского острова.

Согласно ее сведениям, жалоба в отношении ирландца была подана 10 сентября. С 32-летнего Макгрегора жандармерией были сняты показания, он был временно помещен под стражу, но затем отпущен в середине дня в субботу. Макгрегор был нетрезв и в жандармерии после задержания его тестировали на содержание алкоголя в крови, приводит ТАСС сообщение прокуратуры.

У Макгрегора не впервые возникают проблемы с законом. В ноябре 2019 года ирландец был осужден за избиение пожилого человека в Дублине, который после этого испытывал проблемы со зрением и неделю не выходил из дома. Тогда ирландец избежал тюремного заключения, суд его оштрафовал.

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В июне нынешнего года Макгрегор объявил о завершении карьеры, подобное заявление спортсмен сделал в третий раз. Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 26 поединков в смешанных единоборствах, одержав 22 победы (19 досрочно) и потерпев четыре поражения. Осенью 2018 года Макгрегор проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в титульном поединке.