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Конора Макгрегора арестовали за непристойное поведение

Источник:
ТАСС
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Фото: Russian Presidential Press and Information Office / CC BY 4.0

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор задержан полицией Корсики за агрессивное сексуальное поведение и эксгибиционизм, сообщила в прокуратура французского острова.

Согласно ее сведениям, жалоба в отношении ирландца была подана 10 сентября. С 32-летнего Макгрегора жандармерией были сняты показания, он был временно помещен под стражу, но затем отпущен в середине дня в субботу. Макгрегор был нетрезв и в жандармерии после задержания его тестировали на содержание алкоголя в крови, приводит ТАСС сообщение прокуратуры.

У Макгрегора не впервые возникают проблемы с законом. В ноябре 2019 года ирландец был осужден за избиение пожилого человека в Дублине, который после этого испытывал проблемы со зрением и неделю не выходил из дома. Тогда ирландец избежал тюремного заключения, суд его оштрафовал.

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В июне нынешнего года Макгрегор объявил о завершении карьеры, подобное заявление спортсмен сделал в третий раз. Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 26 поединков в смешанных единоборствах, одержав 22 победы (19 досрочно) и потерпев четыре поражения. Осенью 2018 года Макгрегор проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в титульном поединке.

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Обсуждение (0)
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Топ комментариев

Иркут 69

А от града и землетрясений он ещё не приказал защитить...? 😀

Иркут 69

Да витамины они себе колют... Боже, какая простота. Они же не идиоты. О своём здоровье пекутся как никто...

turan601

Отвечает уже 20 лет, чем кремль может ответить так за 20 лет и не сказали

_ASUS__

ложь до единого слова ... фбк по другому не умеют, это их принцип работы

Grossmeister38rus

Она не прошла полностью проверку. Какие регионы ? Это опасно просто