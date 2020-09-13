Синоптики спрогнозировали ночные заморозки в Сибири

Ночные заморозки прогнозируются в Новосибирской, Томской, Кемеровской, Воронежской областях и Алтайском крае в ближайшие дни. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Наиболее заметно температура понизится в Новосибирской, Томской, Кемеровская области, Алтайский край - там заморозки до минус 2», — приводит ТАСС слова Вильфанда

По его словам, заморозки также ожидаются в регионах Приволжского федерального округа и в Воронежской области. «А это все-таки теплые регионы», — отметил Научный руководитель Гидрометцентра.