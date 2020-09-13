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Синоптики спрогнозировали ночные заморозки в Сибири

Источник:
РИА Новости
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Ночные заморозки прогнозируются в Новосибирской, Томской, Кемеровской, Воронежской областях и Алтайском крае в ближайшие дни. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Наиболее заметно температура понизится в Новосибирской, Томской, Кемеровская области, Алтайский край - там заморозки до минус 2», — приводит ТАСС слова Вильфанда

По его словам, заморозки также ожидаются в регионах Приволжского федерального округа и в Воронежской области. «А это все-таки теплые регионы», — отметил Научный руководитель Гидрометцентра.

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Топ комментариев

Иркут 69

А от града и землетрясений он ещё не приказал защитить...? 😀

Иркут 69

Да витамины они себе колют... Боже, какая простота. Они же не идиоты. О своём здоровье пекутся как никто...

turan601

Отвечает уже 20 лет, чем кремль может ответить так за 20 лет и не сказали

_ASUS__

ложь до единого слова ... фбк по другому не умеют, это их принцип работы

Grossmeister38rus

Она не прошла полностью проверку. Какие регионы ? Это опасно просто