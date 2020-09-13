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Фильм Кончаловского получил приз жюри Венецианского фестиваля

Источник:
ТАСС
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Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» о расстреле протестующих рабочих в Новочеркасске в 1962 году удостоен специальной премии жюри на 77-м Венецианском кинофестивале, сообщило жюри во главе с актрисой Кейт Бланшетт.

Получая награду, режиссер поблагодарил свою «коллегу и жену Юлию Высоцкую», которая сыграла главную роль в картине, а также «друга и продюсера Алишера Усманова». В активе Кончаловского есть два «Серебряных льва» за картины «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» (2014) и «Рай» (2016), а также гран-при за «Дом дураков» (2002).

«Честно говоря, я не ожидал, что эта картина вообще будет на этом фестивале в конкурсе. Но то, что они взяли [фильм "Дорогие товарищи!"] на фестиваль, и то, что картина получила признание — это, конечно, очень важно», — приводит ТАСС слова Кончаловского.

Высоцкая, постоянная участница проектов супруга как в кино, так и в театре, сыграла работника партийной организации в Новочеркасске. Героиня Высоцкой стала свидетельницей расстрела протестующих рабочих в 1962 году. Реально произошедший драматический эпизод долгие годы держался под грифом секретно. Архивы были раскрыты 30 лет назад, на основании этих документов Кончаловский выстроил личную историю главной героини.


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Топ комментариев

Иркут 69

А от града и землетрясений он ещё не приказал защитить...? 😀

Иркут 69

Да витамины они себе колют... Боже, какая простота. Они же не идиоты. О своём здоровье пекутся как никто...

turan601

Отвечает уже 20 лет, чем кремль может ответить так за 20 лет и не сказали

_ASUS__

ложь до единого слова ... фбк по другому не умеют, это их принцип работы

Grossmeister38rus

Она не прошла полностью проверку. Какие регионы ? Это опасно просто