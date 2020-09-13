Фильм Кончаловского получил приз жюри Венецианского фестиваля

Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» о расстреле протестующих рабочих в Новочеркасске в 1962 году удостоен специальной премии жюри на 77-м Венецианском кинофестивале, сообщило жюри во главе с актрисой Кейт Бланшетт.

Получая награду, режиссер поблагодарил свою «коллегу и жену Юлию Высоцкую», которая сыграла главную роль в картине, а также «друга и продюсера Алишера Усманова». В активе Кончаловского есть два «Серебряных льва» за картины «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» (2014) и «Рай» (2016), а также гран-при за «Дом дураков» (2002).

«Честно говоря, я не ожидал, что эта картина вообще будет на этом фестивале в конкурсе. Но то, что они взяли [фильм "Дорогие товарищи!"] на фестиваль, и то, что картина получила признание — это, конечно, очень важно», — приводит ТАСС слова Кончаловского.

Высоцкая, постоянная участница проектов супруга как в кино, так и в театре, сыграла работника партийной организации в Новочеркасске. Героиня Высоцкой стала свидетельницей расстрела протестующих рабочих в 1962 году. Реально произошедший драматический эпизод долгие годы держался под грифом секретно. Архивы были раскрыты 30 лет назад, на основании этих документов Кончаловский выстроил личную историю главной героини.