Российский военный умер после ранения в Сирии

Гвардии сержант Михаил Мильшин, тяжелораненый при сопровождения колоны в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Сирии, умер в одном из военных госпиталей столичного региона

«Мильшин М. Ю. в тяжелом состоянии был госпитализирован в госпиталь Бурденко, где находился на искусственной вентиляции легких. Перевод сержанта для протезирования планировался в госпиталь Вишневского после восстановления жизненных функций организма. К сожалению, военнослужащий умер», — сообщил ТАСС источник в медицинских службах.

Ранее в пресс-службе Минобороны России сообщали, что военный советник в звании генерал-майора погиб в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Сирии, еще двое военных получили ранения. Как уточняли в военном ведомстве, 18 августа при возвращении российской автоколонны после проведения гуманитарной акции в 15 км от города Дейр-эз-Зора на обочине по ходу движения автомобилей произошло срабатывание самодельного взрывного устройства.

В результате подрыва трое российских военнослужащих получили ранения. В ходе эвакуации и оказания медицинской помощи от полученных тяжелых ранений погиб российский старший военный советник в звании генерал-майор, отмечали в военном ведомстве.