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Российский военный умер после ранения в Сирии

Источник:
ТАСС
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Гвардии сержант Михаил Мильшин, тяжелораненый при сопровождения колоны в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Сирии, умер в одном из военных госпиталей столичного региона

«Мильшин М. Ю. в тяжелом состоянии был госпитализирован в госпиталь Бурденко, где находился на искусственной вентиляции легких. Перевод сержанта для протезирования планировался в госпиталь Вишневского после восстановления жизненных функций организма. К сожалению, военнослужащий умер», — сообщил ТАСС источник в медицинских службах.

Ранее в пресс-службе Минобороны России сообщали, что военный советник в звании генерал-майора погиб в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Сирии, еще двое военных получили ранения. Как уточняли в военном ведомстве, 18 августа при возвращении российской автоколонны после проведения гуманитарной акции в 15 км от города Дейр-эз-Зора на обочине по ходу движения автомобилей произошло срабатывание самодельного взрывного устройства.

В результате подрыва трое российских военнослужащих получили ранения. В ходе эвакуации и оказания медицинской помощи от полученных тяжелых ранений погиб российский старший военный советник в звании генерал-майор, отмечали в военном ведомстве.

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Топ комментариев

Иркут 69

А от града и землетрясений он ещё не приказал защитить...? 😀

Иркут 69

Да витамины они себе колют... Боже, какая простота. Они же не идиоты. О своём здоровье пекутся как никто...

turan601

Отвечает уже 20 лет, чем кремль может ответить так за 20 лет и не сказали

_ASUS__

ложь до единого слова ... фбк по другому не умеют, это их принцип работы

Grossmeister38rus

Она не прошла полностью проверку. Какие регионы ? Это опасно просто