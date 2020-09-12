Глава «Справедливой России» отказался от прививки «Спутник V»

Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов отказался делать прививку от коронавируса, по его словам, это связано с индивидуальными противопоказаниями.

«Делать не планирую по одной простой причине — у меня личный, не очень хороший опыт после прививки гриппа. Я на четыре месяца загремел в больницу, поэтому я прививку не делаю, но это такая моя особенность организма», — сказал политик.

Руководитель «Справедливой России» подчеркнул, что тем россиянам, у кого нет противопоказаний для вакцинации, прививку сделать обязательно нужно, так как это эффективная защита от опасного вируса.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину «Спутник V» для профилактики COVID-19, разработанную Центром имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций.