МКС «увернется» от мертвого спутника США

Орбиту Международной космической станции скорректируют, чтобы избежать столкновения с «мертвым» американским космическим аппаратом BRICSat-2, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Сближение МКС с американским спутником произойдет 14 сентября. BRICSat-2 был выведен на околоземную орбиту в 2019 году ракетой-носителем Falcon Heavy американской компании SpaceX, оператором космического аппарата был ВМФ США.

«Подтверждается необходимость маневра уклонения станции от опасного объекта. Маневр уклонения может быть запланирован в период с 00.00 до 01.00 по московскому времени 14 сентября 2020 года», — говорится в сообщении.

Минимальная высота станции над поверхностью Земли сейчас составляет 419,6 километра, максимальная — 437,9 километра. Период обращения равен 92,9 минуты. Коррекция орбиты станции осуществляется за счет двигателей грузового аппарата «Прогресс МС-14».