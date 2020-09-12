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Центробанк выявил схему кражи денег с помощью голосового меню

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Центробанк выявил новую схему, которая помогала мошенникам красть деньги с банковских карт, свидетельствует письмо Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере, направленное банкам.

Один из банков предоставлял своим клиентам данные об остатках на их счетах через систему интерактивного голосового меню. Мошенники звонили туда, подменяя телефонные номера клиентов, передает РБК.

После этого злоумышленникам достаточно было ввести последние четыре цифры номера банковской карты, чтобы получить данные об остатках на счетах. Затем мошенники звонили самим клиентам, представляясь сотрудниками банка.

Так как перед этим они уже знали точные суммы остатков на счетах клиентов, им было легче войти в доверие к ним и в дальнейшем узнать данные, необходимые для кражи денег, отмечает регулятор.

Подчеркивается, что номера телефонов клиентов и принадлежащих им банковских карт были скомпрометированы и распространялись в интернете, при этом источник получения этих данных не был однозначно установлен.

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