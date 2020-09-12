Кадыров оценил пытки чеченца бутылкой

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на ситуацию с 19-летним жителем республики Салманом Тепсуркаевым, которого вынудили сесть на бутылку из-за высказываний в оппозиционном Telegram-канале.

Кадыров отметил, что видео наказания Тепсуркаева, называвшего себя борцом с «кадыровским режимом», не стоило публиковать в открытом доступе, потому что «это неприлично». «Когда наши люди публиковали людей со снятыми штанами, я первый был против этого», — отметил он.

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов уточнил, что Тепсуркаева наказали неизвестные за то, что он якобы оскорблял женщин. «Я считаю счастливым человека, который его нашел и призвал его к ответу», — цитирует Даудова сайт «Кавказский узел».

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлен человек, представившийся Салманом Тепсуркаевым. Он извиняется за свою деятельность, а также утверждает, что наказывает себя сам. По данным «Новой газеты», чеченец находился на базе СОБР «Терек» в Грозном.