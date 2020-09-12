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Китай посчитал новое российское оружие «страшнее ядерной бомбы»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Российские военные комплексы «Сармат», «Авангард» и «Ярс» обладают выдающимися боевыми свойствами, что ставит США «в безвыходное положение», полагают китайские эксперты.

Так, боевые характеристики ракеты «Авангард» делают ее «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina. Российская армия уже начала переход на такие ракетные комплексы.

«Ракета Авангард способна за 15 минут долететь до Вашингтона. За это время американцы не успеют даже выпить чашку кофе и уж тем более не смогут дать отпор российской ракете», — отмечается в статье.

«Авангард» — стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащен гиперзвуковым боевым блоком. Он начал поступать на вооружение российской армии с мая 2019 года.

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