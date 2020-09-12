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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Графику Crysis Remastered показали на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из игры

Компания Crytek выпустила видео, в котором продемонстрировала технологию трассировки лучей в игре Crysis Remastered на консолях PlayStation 4 Pro и Xbox One X. Ролик появился на канале разработчиков на YouTube.

Известно, что обновленный шутер использует гибридную технологию рейтрейсинга, основанную на вокселях и полигонах. Данный принцип сходен с технологией NVIDIA RTX, которую поддерживают видеокарты линейки с ядрами RT для трассировки лучей.

Релиз Crysis Remastered на ПК и консолях Xbox One и PlayStation 4 состоится 18 сентября. Оригинальный Crysis вышел 13 ноября 2007 года, игра получила эталонную графику своего времени.

Сюжет шутера разворачивается в 2020 году, отряд американских солдат в специальных костюмах «Хищник» высаживается на острове в Филиппинском море. После высадки начинают происходить странные вещи, бойцам противостоят создания, обладающие фантастическими технологиями.

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