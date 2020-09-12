Путин приказал защитить граждан от техногенных катастроф

Россиянам требуется защита от рисков техногенных аварий и чрезвычайных ситуаций, заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.

Путин напомнил, что современный этап развития России характеризуется осуществлением крупных национальных проектов развития, связанных с созданием множества высокотехнологичных новых объектов.

«Это создает и дополнительные риски техногенных аварий, чрезвычайных ситуаций. Наша задача, задача государства заключается в том, чтобы защитить население, граждан нашей страны, территории Российской Федерации от подобных проявлений», — сказал президент.

По словам Путина, к техногенным проявлениям негативного характера, к авариям или чрезвычайным ситуациям приводит невыполнение требований технической и промышленной безопасности.

«Мы с вами сегодня проанализируем нормативную базу, на основе которой осуществляется эта работа на всех уровнях — и на федеральном, и на региональном, и на муниципальном», — подчеркнул глава государства.