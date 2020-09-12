Человечеству предрекли наступление глобальной нищеты

Пандемия коронавируса приведет к беспрецедентному экономическому кризису, сравнимому с Великой депрессией в 1930-х годах, утверждается в докладе ООН.

Составители документа предсказывают, что нищета грозит 176 миллионам человек по всему миру. В докладе подчеркивается, что многие страны приняли краткосрочные меры поддержки граждан во время пандемии, но уже сейчас их недостаточно.

«Еще 176 миллионов человек могут впасть в нищету, если использовать базовый уровень бедности в 3,2 доллара США в день. Это эквивалентно увеличению уровня бедности на 2,3% по сравнению со сценарием без COVID-19», — отмечается в докладе.

ООН призывает государства предпринять более решительные шаги для искоренения нищеты и неравенства, так как многие семьи по всему миру уже израсходовали свои резервы и находятся в бедственном положении.