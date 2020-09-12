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Человечеству предрекли наступление глобальной нищеты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пандемия коронавируса приведет к беспрецедентному экономическому кризису, сравнимому с Великой депрессией в 1930-х годах, утверждается в докладе ООН.

Составители документа предсказывают, что нищета грозит 176 миллионам человек по всему миру. В докладе подчеркивается, что многие страны приняли краткосрочные меры поддержки граждан во время пандемии, но уже сейчас их недостаточно.

«Еще 176 миллионов человек могут впасть в нищету, если использовать базовый уровень бедности в 3,2 доллара США в день. Это эквивалентно увеличению уровня бедности на 2,3% по сравнению со сценарием без COVID-19», — отмечается в докладе.

ООН призывает государства предпринять более решительные шаги для искоренения нищеты и неравенства, так как многие семьи по всему миру уже израсходовали свои резервы и находятся в бедственном положении.

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Топ комментариев

1zhen1

В итоге введут платные дороги, и налог не отменят, а тут еще на зло нефть подешевеет и бензин подорожает...

pepelmetal

Походу их даже омериканские вояки не видели

Nik3316

а транспортный налог, это что? а акцизы на бензин, Платон(для грузовиков)...мда

-Керя-

Я другой такой страны не знаю где так вольно дышит человек (песня)

лачинов

Подобных "стратегий" имеется великое множество. Шансов же на реальное их осуществление очень мало. С...