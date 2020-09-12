Первую партию вакцины «Спутник V» направили регионам России

Первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» направлена в российские регионы, сообщает пресс-служба Минздрава.

«В рамках пилотной поставки будут отработаны логистические цепочки доставки вакцины в субъекты РФ, распределение и организация вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска»,— говорится в сообщении.

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа, а уже 9 сентября стартовала вакцинация добровольцев в Москве. На первом этапе препарат получат 30 тысяч человек, которые участвуют в пострегистрационном исследовании препарата.

Предполагается, что первая партия «Спутник V», отправленная в регионы России, будет использована для вакцинации медиков.