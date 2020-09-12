НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Природа #Звери

Первую партию вакцины «Спутник V» направили регионам России

Источник:
Sibnet.ru
197 6
Фото: © sputnikvaccine.com

Первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» направлена в российские регионы, сообщает пресс-служба Минздрава.

«В рамках пилотной поставки будут отработаны логистические цепочки доставки вакцины в субъекты РФ, распределение и организация вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска»,— говорится в сообщении.

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа, а уже 9 сентября стартовала вакцинация добровольцев в Москве. На первом этапе препарат получат 30 тысяч человек, которые участвуют в пострегистрационном исследовании препарата.

Предполагается, что первая партия «Спутник V», отправленная в регионы России, будет использована для вакцинации медиков.

Тема: Распространение коронавируса
Как создают вакцины без вирусов. ИНТЕРВЬЮ
Названы несовместимые с прививкой от коронавируса болезни
Бедность испугала сибиряков сильнее коронавируса
Кинотеатры в Новосибирске откроются с 12 сентября
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин примет Лукашенко в Сочи
•
Минобороны уберет боевой яд из списка запрещенных к продаже
•
Бомбардировщики США отработали удары по России
•
Первую партию вакцины «Спутник V» направили регионам России
Подробности
•
Почти неземная красота: как попасть на плато Путорана
•
Как штурмовали Ангару: уникальная стройка Братской ГЭС
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
•
Путч «дрожащих рук»: почему ГКЧП был обречен
Как это работает
•
Горячие, холодные и быстрые: как засолить огурцы в банке и пакете
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Почти неземная красота: как попасть на плато Путорана
Сибирь 12.09.2020 09:37
Центральные улицы Новосибирска перекроют из-за полумарафона
Сибирь 12.09.2020 06:56
Особый картофель вырастят новосибирцы для чипсов Lay’s
Сибирь 11.09.2020 16:20
Полицейский сбила ребенка в Горно-Алтайске
Сибирь 11.09.2020 15:53
Самое популярное
Медики перечислили опасные сопутствующие болезни при COVID-19
4736
Класс в новосибирской школе закрыли на карантин из-за COVID-19
4686
Затонувший 14 лет назад самолет нашли в Телецком
3260
Вакцина от коронавируса вызвала опасную побочную реакцию
3155
Обсуждение (6)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин примет Лукашенко в Сочи
•
Минобороны уберет боевой яд из списка запрещенных к продаже
•
Бомбардировщики США отработали удары по России
•
Первую партию вакцины «Спутник V» направили регионам России
Подробности
•
Почти неземная красота: как попасть на плато Путорана
•
Как штурмовали Ангару: уникальная стройка Братской ГЭС
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
•
Путч «дрожащих рук»: почему ГКЧП был обречен
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Навальный полностью пришел в сознание и все вспомнил
85
Омские врачи посчитали отравление Навального «фантастикой»
60
Германия засекретила анализы Навального
41
Страны G7 признали отравление Навального подтвержденным
35
Трамп за Навального ударит по России «газовой дубинкой»
27