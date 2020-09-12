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Россиянин Медведев проиграл полуфинал US Open

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Carine06 from UK / CC BY-SA 2.0

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл австрийцу Доминику Тиму в полуфинале Открытого чемпионата США. Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6, 7:6 в пользу 27-летнего австрийца.

В финале Тим сыграет против немецкого теннисиста Александра Зверева, который ранее обыграл в полуфинале испанца Пабло Карреньо-Бусту, отыгравшись после двух проигранных сетов на старте поединка.

Даниил Медведев в прошлом году дошел до финала US Open, что стало лучшим результатом 24-летнего теннисиста на турнирах серии Большого шлема. Тогда россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Победитель US Open станет известен 13 сентября. Соревнования проходят без зрителей из-за пандемии коронавируса.

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