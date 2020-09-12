Лавров пригрозил ответом на санкции из-за Навального

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал ответить на возможные новые санкции Запада в связи с делом Алексея Навального.

«Принцип взаимности в международных делах никто не отменял. Посмотрим, какие будут новые санкции. Мы, конечно же, отреагируем. Без реакции это оставлять нельзя», — сказал Лавров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Ранее главный российский дипломат отметил, что сопровождавшие Алексея Навального в его поездке перед экстренной госпитализацией в Омске граждане начинают перебираться в Германию, что наводит на определенные мысли.

Следователи МВД приступили к поискам сбежавшей из России спутницы Алексея Навального — Марины Певчих. По данным следствия, находившаяся с Навальным во время его пребывания в Томске Певчих уклонилась от дачи объяснений полицейским и 22 августа вылетела в Германию.

Оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Власти Германии заявили об отравлении политика боевым ядом группы «Новичок».