«Детство Шелдона» в озвучке «Кураж-Бамбей» вышло эксклюзивно в Wink

Видеосервис Wink эксклюзивно представил американский сериал «Детство Шелдона» в озвучке «Кураж-Бамбей».

Студия, подарившая зрителям самую смешную версию «Теории большого взрыва», представила спин-офф легендарного сериала в своей фирменной озвучке. Пользователи узнают, каким ребенком был гениальный Шелдон Купер, каково ему было обучаться с обычными детьми и как окружающим жилось рядом с эгоцентричным маленьким интеллектуалом.

Это история о непростом детстве вундеркинда. Родители юного гения не разделяют увлечения сына наукой: его мать очень религиозна, а отец, бывший футбольный тренер, предпочитает проводить вечера в компании пива и телевизора.

Со сверстниками тоже не ладится, ведь Шелдона куда больше детских игрушек интересует, где можно взять обогащенный уран для научных экспериментов. Посмотреть сериал «Детство Шелдона» в озвучке «Кураж-Бамбей» можно в качестве Full HD.