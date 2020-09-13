Сериал «Шифр»: что будет во втором сезоне?

Долгожданный новый «Шифр» выходит на Первом канале 14 сентября. Во втором сезоне сериала фронтовые подруги, экс-разведчицы Ирина, Анна, Софья и Катерина продолжат раскрывать загадочные убийства. При этом криминальные истории станут еще более запутанными, как и личные жизни героинь.

В центре сюжета история четырех женщин, связанных общим военным прошлым. Во время Великой Отечественной войны они работали в спецотделе внешней разведки, а теперь, в 1957-м вместе взялись за расследования сложнейших преступлений.

Во втором сезоне события разворачиваются спустя год. Подполковник МУРа Проскурин категорически против вмешательства девушек в дела следствия, но в исключительных случаях ему все-таки приходится прибегать к их уникальным аналитическим способностям и соглашаться с нестандартными идеями.

Героини

Каждая героиня в сериале по своему уникальна, обладает особым талантом, возможностями, знаниями:

Ирина (Марьяна Спивау), 37 лет, бывшая сотрудница спецдешифровального отдела ГРУ.

Анна (Екатерина Вилкова), 36 лет, обладает способностью замечать мельчайшие детали.

Катерина (Елена Панова),40 лет, полиглот.

Соня (Яна Дюбуи), 32 года, обладательница эйдетической памяти.

Во втором сезоне «Шифра» больше внимания будет уделено судьбам каждой из героинь. Уже в начале сезона становится ясно, что в жизни девушек произошло много изменений.

Соня развелась с Виктором, устроилась на работу в МУР. Между ней и помощником Проскурина Кимом Вершининым завязался роман. Катерине удалось наладить отношения с дочерью Лидой. Анна больше не работает в ресторане, и в ее личной жизни наметились серьезные перемены. И только у Ирины все по-прежнему — муж, дети, работа в школе.

В новых сериях «Шифра» зрители Первого канала увидят новые, еще более загадочные убийства, любовные перипетии и новых героев: мама Кима Вершинина и будущая свекровь Сони Наталья Михайловна, кавалер Катерины и другие персонажи.

О съемках «Шифра»

Многосерийный фильм «Шифр» — это российская адаптация британского мини-сериала «The Bletchley Circle» («Код убийства»). Первые 16 серий адаптации прошли в эфире Первого канала в 2019 году с невероятным успехом и сразу завоевали популярность у зрителей. Продолжение истории также сняла режиссер Вера Сторожева.

Создателей сериала консультировали математик, дешифровальщик из музея шифровальных машин и другие специалисты. «Генерал-майор Следственного комитета, консультирующий нас по всем криминальным делам, сказал, что нас уже можно отправлять на место преступления в качестве оперов», — рассказала Сторожева.

У российской версии необычная особенность. В советском кино можно отыскать прототипы каждой из героинь. Например, Соня очень похожа на учительницу из фильма «Весна на Заречной улице». Прототипом для Катерины послужила героиня фильма «Неоконченная повесть», на которую она очень похожа по характеру. А Анна по своему характеру и по манере одеваться— это героиня Гурченко из «Карнавальной ночи».