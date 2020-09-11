Путин примет Лукашенко в Сочи

Президент России Владимир Путин встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 14 сентября в Сочи, сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств обсудят двусторонние отношения и дальнейшее сотрудничество, отмечается в сообщении. Особое внимание планируется уделить реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях.

Кроме этого, Путин и Лукашенко оценят перспективы продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства. При этом подписание совместных документов по итогам встречи не планируется.

Лукашенко прилетит в Сочи на фоне напряженной внутриполитической обстановки в Белоруссии, где продолжаются массовые протесты. Владимир Путин ранее пообещал в случае необходимости направить в страну российских силовиков.