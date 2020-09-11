НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Путин примет Лукашенко в Сочи

Источник:
Sibnet.ru
270 6
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 14 сентября в Сочи, сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств обсудят двусторонние отношения и дальнейшее сотрудничество, отмечается в сообщении. Особое внимание планируется уделить реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях.

Кроме этого, Путин и Лукашенко оценят перспективы продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства. При этом подписание совместных документов по итогам встречи не планируется.

Лукашенко прилетит в Сочи на фоне напряженной внутриполитической обстановки в Белоруссии, где продолжаются массовые протесты. Владимир Путин ранее пообещал в случае необходимости направить в страну российских силовиков.

Еще по теме
Белый дом обвинил Россию в стремлении «посеять хаос» в США
Небензя ответил на обвинения России по инциденту с Навальным
Трамп заявил о наличии у США «невиданных вооружений»
Путин извинился перед президентом Сербии за пост Захаровой
смотреть все
Политика #Мир #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин примет Лукашенко в Сочи
•
Бомбардировщики США отработали удары по России
•
Изменены правила сдачи экзамена на водительские права
•
Сокамерников Ефремова порадовало поведение артиста
Подробности
•
Избирательные аномалии Приангарья: чего ждать на выборах губернатора
•
Как штурмовали Ангару: уникальная стройка Братской ГЭС
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
•
Выборы новых депутатов: ждать ли сюрпризов в Новосибирске?
Как это работает
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Особый картофель вырастят новосибирцы для чипсов Lay’s
Сибирь 11.09.2020 16:20
Полицейский сбила ребенка в Горно-Алтайске
Сибирь 11.09.2020 15:53
Источники скрытых выбросов в атмосферу нашли в Омске
Сибирь 11.09.2020 14:49
Роспотребнадзор перечислил признаки качественного шоколада
Сибирь 11.09.2020 14:22
Самое популярное
Медики перечислили опасные сопутствующие болезни при COVID-19
4627
Класс в новосибирской школе закрыли на карантин из-за COVID-19
4610
Учительница в Кузбассе подхватила коронавирус
4520
Затонувший 14 лет назад самолет нашли в Телецком
3107
Обсуждение (6)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин примет Лукашенко в Сочи
•
Бомбардировщики США отработали удары по России
•
Изменены правила сдачи экзамена на водительские права
•
Сокамерников Ефремова порадовало поведение артиста
Как это работает
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Навальный полностью пришел в сознание и все вспомнил
85
Омские врачи посчитали отравление Навального «фантастикой»
59
Германия засекретила анализы Навального
41
Страны G7 признали отравление Навального подтвержденным
35
Трамп за Навального ударит по России «газовой дубинкой»
27