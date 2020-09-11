Обнаружен самый сильный магнит во Вселенной

Самое сильное магнитное поле во Вселенной найдено международной группой ученых. Замеры показали, что индукция поля на поверхности пульсара GRO J1008-57 достигает одного миллиарда тесла.

Исследователи обследовали рентгеновский пульсар GRO J1008-57, который обнаружили во время вспышки в августе 2017 года. В частности, были выявлены так называемые признаки циклотронного резонансного рассеяния, пишет Phys.org.

Явление происходит, когда рентгеновские фотоны рассеиваются на электронах плазмы в присутствии сильного магнитного поля. При этом такое поле в десятки миллионов раз сильнее, чем теоретически достижимое в лабораторных условиях на Земле.

Считается, что самыми сильными магнитными полями во Вселенной обладают нейтронные звезды. Пульсары представляют собой вращающиеся нейтронные звезды с магнитным полем, которое наклонено к оси вращения.