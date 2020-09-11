Названы несовместимые с прививкой от коронавируса болезни

Вакцинация от коронавируса неприемлема для пациентов с заболеваниями, при которых необходимо лечение иммунодепрессивными препаратами, заявил журналистам врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«Самый простой пример — онкология, поскольку если есть лечение, то оно сопровождается иммунодепрессией. Получается, с одной стороны есть показание, а с другой, наоборот, противопоказание», — цитирует специалиста издание «Вечерняя Москва».

Абсолютным противопоказанием к вакцинации от COVID-19 также являются воспалительные, аутоиммунные заболевания, красная волчанка и системные заболевания крови. По словам Жемчугова, в подобных случаях вопрос о вакцинации решает лечащий врач пациента.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции «Спутник V». Препарат разработали ученые Национального исследовательского центра имени Гамалеи.