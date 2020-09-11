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Сокамерников Ефремова порадовало поведение артиста

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сокамерники осужденного на восемь лет Михаила Ефремова и сотрудники СИЗО №5 положительно оценили поведение артиста за решеткой, рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

«Пока к нему не было претензий ни у сотрудников, ни у сокамерников. Он не был снобом, он не вел себя как-то вызывающе, не требовал к себе особого внимания, это важно», — сказала Меркачева в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Правозащитница также отметила, что в предстоящей апелляции Ефремов должен заявить четкую позицию покаяния. Только в этом случае есть шанс, что суд снизит артисту срок и заменит колонию общего режима колонией-поселением.

Ранее Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершенное в пьяном виде ДТП, в котором погиб человек. Артист по ходу дела менял показания — первоначально они признал вину, затем утверждал, что за рулем был другой человек.

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Топ комментариев

turan601

Не могу понять как они собираются это делать даже в теории

Partizan1996

Пусть лучше себе другую работу найдет, всю Россию развалил

pepelmetal

Походу их даже омериканские вояки не видели

Иркут 69

А кто сказал что собираются..? Люди собираются в своём кругу, разговаривают, обозначают проблемы, озабоченно...

1zhen1

В итоге введут платные дороги, и налог не отменят, а тут еще на зло нефть подешевеет и бензин подорожает...