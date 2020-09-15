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Фильм дня: «Мартовские иды»

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «Мартовские иды» — политический триллер Джорджа Клуни, удостоенный высокой похвалы. Многие критики включили картину в личные списки лучших фильмов года.

США, 2011 год, режиссер Джордж Клуни, 16+
В главных ролях: Джордж Клуни и Райан Гослинг

В фильме рассказывается об избирательной кампании Майка Морриса, проводившейся во время первичных выборов кандидата на пост президента США от демократической партии в 2004 году. На тот момент, по сюжету фильма, за 30 лет от партии были избраны лишь три демократа, что давало небольшой шанс на победу.

Главный конфликт фильма развивается между кандидатом в президенты Майком Мориссом и его преданным, талантливым помощником Стивеном Майерсом. Картина начинается с того, как Майерс проверяет техническое оборудование для будущих дебатов и произносит часть речи Морисса для избирателей. В финале эти кадры приобретут особое значение.

Подведение киноитогов 2011 года ознаменовалось присутствием «Мартовских ид» в большинстве списков лучших картин ушедшего года. Особо хвалили исполнителя роли Стивена Майерса — Райана Гослинга, который за «Мартовские иды» был номинирован на «Золотой глобус».

Снять триллер планировалось еще в 2008 году, но пока работали над сценарием, к власти пришел Барак Обама. Все были счастливы и не готовы к настолько циничному фильму. Но уже через год началось разочарование в президенте, и Клуни вернулся к идее съемок.

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