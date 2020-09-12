Центральные улицы Новосибирска перекроют из-за полумарафона

Красный проспект и другие дороги в Центральном районе Новосибирска перекроют в субботу из-за проведения Сибирского фестиваля бега, сообщает пресс-центр мэрии.

С 7.00 до 16.00 в субботу, 12 сентября, временно прекращается движение, ограничивается стоянка и запрещается парковка транспорта в Центральном районе. В день проведения Сибирского фестиваля бега временно закрывается движение автомобилей по Красному проспектам и другим центральным улицам.

Соревновательные трассы пролегают по центральной магистрали Новосибирска — Красному проспекту. Старт и финиш — на площади имени Ленина.

В связи с пандемией коронавируса в 2020 году фестиваль пройдет в «усеченном» формате: исключены школьные забеги, отменен «Чемпионат ползунков», на территорию мероприятия не допускаются зрители, не предусмотрены праздничная церемония открытия и развлекательная программа.

Вводится масочный режим для персонала и всех участников фестиваля в стартовом городке. Пробежать дистанции можно без маски.

Первый новосибирский полумарафон прошел 5 сентября 1998 года. Его инициатором выступила группа известных новосибирских бегунов, которые решили организовать полумарафонский пробег в честь своего тренера Александра Яковлевича Раевича, воспитавшего немало высококлассных бегунов — от рекордсменов Новосибирской области до членов сборной команды СССР.