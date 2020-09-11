Особый картофель вырастят новосибирцы для чипсов Lay’s

Новосибирские аграрии вырастят в следующем году особый сорт картофеля, идеально подходящий для производства чипсов Lay’s на заводе PepsiCo, сообщил Sibnet.ru старший менеджер по проектам компании PepsiCo Алексей Сандалов.

«За 3-5 лет мы планируем полностью перейти на местных поставщиков, часть нашего проекта —развитие хозяйств, наша поддержка, в том числе финансовая, чтобы обеспечить завод производством локального картофеля», — сказал Сандалов.

#Здоровье Врач рассказала, кому опасно есть чипсы

Он отметил, что к 2021 году в Новосибирской области построят завод по производству снеков. На первый год после запуска потребуется 40 тысяч тонн картофеля. Кроме того, компания построит картофелехранилище мощностью 50 тысяч тонн, чтобы хранить овощ зимой и в неурожайные годы.

На заводе в Новосибирске будут выпускать только классические и рифленые Lay’s, а также сухарики «ХрусTeam».

«Для сухариков нам потребуется местное сырье, мы анализируем рынок, проводим переговоры. Нужна будет мука и кукурузные ингредиенты», — сказал Сандалов.

Директор СХП «Ярковское» Глеб Поповцев отметил, что их хозяйство для производства картофеля купило самоходный комбайн за 7 миллионов рублей.

«Мы приобрели семена для посева на следующий год. Завод будет строиться, к моменту запуска мы будем готовы осуществить поставку картофеля. Это специальный чипсовый сорт (Ньютон). Он для жарки, менее крахмалистый, не такой рассыпчатый», — сказал Поповцев.

PepsiCo уже получила тестовые урожаи с новосибирских полей и сделала из них чипсы, качество картофеля производителей устроило.