Источники скрытых выбросов в атмосферу нашли в Омске

Два предприятия в Кировском и Центральном округах Омска скрывали вредные выбросы в атмосферу, об этом сообщило Министерство природных ресурсов и экологии Омской области.

Министерство проводит серию проверок по выявлению предприятий, нарушающих законодательство в сфере охраны атмосферного воздуха. В августе выяснилось, что это ООО «Изоплекс» и ООО «МЭТС» в Кировском и Центральном округах Омска.

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По информации минприроды, организации не регулировали выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в период неблагоприятных метеоусловий; не осуществляли производственный экологический контроль и выбрасывали в воздух загрязняющие вещества первого и второго классов опасности.

В отношении предприятий было вынесено шесть постановлений о привлечении их к административной ответственности.