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Роспотребнадзор Бурятии перечислил признаки качественного шоколада

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Шоколад должен хрустеть, плавиться, а при неправильном хранении быстро «седеть». Ко Дню шоколада, 13 сентября, пресс-служба Роспотребнадзора по Бурятии рассказал о признаках и полезных свойствах качественного какао-продукта.

Категория шоколада определяется процентным содержанием какао. Чем больше процент, тем лучше считается шоколад, и вкус его более горький. Натуральным шоколадом можно назвать только тот, который содержит какао-масло, а не другие заменители. Кондитерское изделие, в котором какао-масло заменяется другими маслами, называется кондитерской плиткой. 

Качественный шоколад отличает сухой хруст при разламывании. Долька такого шоколада легко тает во рту, так как температура плавления какао-масла составляет 32 градуса. Сладкую кондитерскую плитку приходится грызть, при этом на языке останется «сальное» послевкусие.

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При стойкой жаре на шоколаде проступает «жировое поседение» — какао-масло начинает частично плавиться, проступает мелкими капельками на поверхности шоколада, а потом застывает, образуя серые пятна. 

При хранении в холодильнике шоколад приобретает «сахарное поседение». При низкой температуре из него вымораживается вода, а на поверхности появляются белые пятна сахарозы.

«Умеренное потребление шоколада повышает работоспособность, концентрацию внимания, стимулирует умственную деятельность. Антиоксиданты, входящие в шоколад, способствуют замедлению процесса старения, укрепляют иммунитет», — перечислила пресс-служба.

Но в состав шоколада входит большое количество сахара и жира, поэтому чрезмерное его потребление приводит к ожирению и увеличивает риск возникновения сахарного диабета. 

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Не могу понять как они собираются это делать даже в теории

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Ни фига не понял. За что Ее осудить хотят? Если я съем корову или свинью, это норма, если собаку- 3 года....

paramedic

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Иркут 69

А кто сказал что собираются..? Люди собираются в своём кругу, разговаривают, обозначают проблемы, озабоченно...