Мэрия ответила на предложение сделать Новосибирск столицей России

Сенатор Владимир Лукин предложил сделать Новосибирск столицей России. Мэр города Анатолий Локоть считает, что это было бы неплохо с финансовой точки зрения.

«Если мы действительно хотим серьезно развивать страну в тех географических параметрах, в которых она существует, было бы лучше, если бы столица располагалась ближе к географическому центру страны. Возможно, это будет один из центров Западной Сибири, например, третий по величине город страны – Новосибирск», – сказал на этой неделе заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин в интервью газете «Взгляд».

Но Лукин добавил, что перенос столицы «обойдётся в чудовищные деньги» и не может быть приоритетной задачей, в будущем можно создать условия для реализации такого проекта.

В пятницу на предложение ответил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. «Я благодарен за такое внимание к Новосибирску. Я думаю, что для многих новосибирцев такие рассуждения небезразличны. То, что Новосибирск рассматривается даже теоретически в качестве столицы, говорит о том, что Новосибирск – столичный город. Это тешит самолюбие, но, на самом деле, вопрос касался перераспределения собираемых средств в пользу региона», – сказал Локоть журналистам.

Он пояснил, что вне зависимости от того, где столица, распределять деньги по стране следовало бы «более справедливо», чтобы лучше финансировать развитие городов-миллионников.