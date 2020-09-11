НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Природа #Звери

Теплые выходные пообещали новосибирцам

Источник:
Sibnet.ru
242 0
Фото: Bev Goodwin / Attribution License

Потепление пришло в Новосибирскую область и смежные регионы, в эти выходные столбики термометров поднимутся выше 20-градусной отметки, сообщил Sibnet.ru в пятницу пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«Мы считаем, что погода должна улучшиться. Идёт рост атмосферного давления, и те циклонические образования, которые ещё беспокоят нас по востоку нашей области и смежным территориям, отходят на восток. За счёт роста атмосферного давления у нас формируется барический гребень, область высокого атмосферного давления. Мы ждём прекращения осадков … Ждём нарастания тепла, особенно в дневное время», – рассказал синоптик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЯблони зацвели в Сибири

Ночами пока ещё будет 3-8 градусов выше нуля, местами заморозки. По утрам также может быть прохладно, также вероятны туманы. А вот в дневные часы воздух будет прогреваться до 16-21 градуса.

В начале следующей недели ожидается ещё более тёплая погода: в ночные часы 5-10, в дневные – 18-24, по южным районам – до 26 градусов. Начиная со среды вероятно ухудшение погоды, могут начаться дожди, особенно по западным районам.

Еще по теме
Источники скрытых выбросов в атмосферу нашли в Омске
Уровень вредных веществ оказался многократно превышен в Красноярске
Шторм с мокрым снегом накроет в Бурятию в выходные
Яблони зацвели в Сибири
смотреть все
Жизнь #Гео
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин извинился перед президентом Сербии за пост Захаровой
•
Одна из спутниц Навального уклонилась от беседы с полицией
•
Трамп заявил о наличии у США «невиданных вооружений»
•
АвтоВАЗ выбрал название нового авто
Подробности
•
Избирательные аномалии Приангарья: чего ждать на выборах губернатора
•
Как штурмовали Ангару: уникальная стройка Братской ГЭС
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
•
Выборы новых депутатов: ждать ли сюрпризов в Новосибирске?
Как это работает
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Особый картофель вырастят новосибирцы для чипсов Lay’s
Сибирь 11.09.2020 16:20
Полицейский сбила ребенка в Горно-Алтайске
Сибирь 11.09.2020 15:53
Источники скрытых выбросов в атмосферу нашли в Омске
Сибирь 11.09.2020 14:49
Роспотребнадзор перечислил признаки качественного шоколада
Сибирь 11.09.2020 14:22
Самое популярное
Медики перечислили опасные сопутствующие болезни при COVID-19
4576
Класс в новосибирской школе закрыли на карантин из-за COVID-19
4567
Учительница в Кузбассе подхватила коронавирус
4485
Ефремов сказал, на сколько его посадят
3993
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин извинился перед президентом Сербии за пост Захаровой
•
Одна из спутниц Навального уклонилась от беседы с полицией
•
Трамп заявил о наличии у США «невиданных вооружений»
•
АвтоВАЗ выбрал название нового авто
Подробности
•
Избирательные аномалии Приангарья: чего ждать на выборах губернатора
•
Как штурмовали Ангару: уникальная стройка Братской ГЭС
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
•
Выборы новых депутатов: ждать ли сюрпризов в Новосибирске?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Навальный полностью пришел в сознание и все вспомнил
83
Омские врачи посчитали отравление Навального «фантастикой»
57
Германия засекретила анализы Навального
41
Страны G7 признали отравление Навального подтвержденным
35
Трамп за Навального ударит по России «газовой дубинкой»
27