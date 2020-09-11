Теплые выходные пообещали новосибирцам

Потепление пришло в Новосибирскую область и смежные регионы, в эти выходные столбики термометров поднимутся выше 20-градусной отметки, сообщил Sibnet.ru в пятницу пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«Мы считаем, что погода должна улучшиться. Идёт рост атмосферного давления, и те циклонические образования, которые ещё беспокоят нас по востоку нашей области и смежным территориям, отходят на восток. За счёт роста атмосферного давления у нас формируется барический гребень, область высокого атмосферного давления. Мы ждём прекращения осадков … Ждём нарастания тепла, особенно в дневное время», – рассказал синоптик.

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Ночами пока ещё будет 3-8 градусов выше нуля, местами заморозки. По утрам также может быть прохладно, также вероятны туманы. А вот в дневные часы воздух будет прогреваться до 16-21 градуса.

В начале следующей недели ожидается ещё более тёплая погода: в ночные часы 5-10, в дневные – 18-24, по южным районам – до 26 градусов. Начиная со среды вероятно ухудшение погоды, могут начаться дожди, особенно по западным районам.