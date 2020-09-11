Небензя ответил на обвинения России по инциденту с Навальным

Ситуация с Алексеем Навальным напоминает грязную игру против России, поставленную заинтересованной стороной, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Весь этот инцидент не может не наводить на мысли о какой-то грязной постановочной игре. Это ведет нас к риторическому вопросу: кому это выгодно, тот это и сделал», — приводит ТАСС заявление постпреда, сделанное им на заседании Совета Безопасности по вопросу ликвидации сирийского химического оружия.

По словам Небензи, «у России нет оснований, чтобы начинать расследование». «Наши врачи, которые, кстати, спасли Алексея Навального, не нашли никаких следов химического оружия в его анализах. Мы не получили никаких доказательств от Германии, которые позволили бы нам сделать заключение, что речь идет о преднамеренном преступлении», — сказал он в ответ на обращенные к РФ призывы западных государств провести разбирательство.

США и европейские государства подняли в СБ ООН тему, касающуюся Навального, несмотря на то, что это противоречило заявленной повестке заседания. Представитель США Черит Норман Шале призвала Россию к сотрудничеству с международным сообществом в расследовании инцидента.