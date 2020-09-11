Складной смартфон Microsoft Surface Duo поступил в продажу

Складной смартфон Microsoft Surface после почти года ожидания поступил в продажу на территории США. На глобальный рынок устройство выйдет не ранее 2021 года.

Смартфон оснащен шарниром, который позволяет складывать устройство под любым углом, подходящим для выполняемой конкретной задачи. Смартфон предлагается по цене 1400 долларов за версию с 6 гигабайт оперативной и 128 гигабайт флэш-памяти. Версия с 256 гигабайт флэш-памяти обойдется в 1500 долларов.

Пользователи получают два экрана диагональю 5,6 дюйма каждый. Разрешение каждой панели составляет 1800 на 1350 пикселей, суммарное разрешение равно 2700 х 1800 пикселей. Смартфон построен на базе однокристальной системы Snapdragon 855, пишет Ixbt.com со ссылкой на сообщение компании.

Емкость аккумулятора составляет 3566 мА·ч, есть поддержка 18-ваттной зарядки. Корпус имеет толщину 4,8 и 9,6 миллиметра в раскрытом и сложенном состояниях соответственно. Разрешение камеры составляет всего 11 Мп.

Смартфон получил поддержку стилуса, но не имеет NFC и поддержки 5G. Эксперты скептично относятся к шансам нового устройства составить достойную конкуренцию гаджетам с гибкими экранами.