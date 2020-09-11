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Отчим в Приангарье до смерти избил трехлетнего пасынка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Elsemargriet / Pixabay License

Суд арестовал жителя Иркутской области по подозрению в убийстве трехлетнего пасынка. Мужчина избивал ребенка с такой силой, что малыш получил травмы внутренних органов, несовместимые с жизнью, сообщило региональное СУ СК России.

По версии следствия, в понедельник вечером молодой человек, разозлившись на пасынка, начал его бить. Бил по голове, в спину, в живот... Малыш получил травмы печени и желчного пузыря, не совместимые с жизнью. Он умер в реанимационном отделении больницы в этот же вечер. А отчим ушел из дома и скрылся.

Но на следующий день сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве ребенка. Известно, что ранее он неоднократно был судим за преступления против собственности и половой свободы личности, за которые отбывал наказание в исправительной колонии.

Следователи установили, что в семье воспитывается еще один ребенок в возрасте полутора лет. Его изъяли из семьи, а органы опеки решают вопрос о лишении матери родительских прав.

В отношении отчима возбуждено уголовное дело пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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