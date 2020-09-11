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Белый дом обвинил Россию в стремлении «посеять хаос» в США

Источник:
ТАСС
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Совет национальной безопасности (СНБ) США при Белом доме опубликовал заявление о том, что Россия предпринимает попытки «посеять раздор и хаос» в стране.

«Россия стремится посеять раздор и хаос в Америке и других демократических обществах. Сегодня администрация воспользовалась [своими полномочиями] в рамках президентского указа 13848 и внесла в санкционные списки четыре связанных с РФ лица за попытки повлиять на избирательный процесс в США», — приводит ТАСС заявление.

СНБ также обрушился с критикой на КНР: «Китай продолжает предпринимать попытки повлиять на американских официальных лиц». Кроме того, по мнению Белого дома, Иран «продолжает распространять дезинформацию в интернете, чтобы влиять на выборы и продвигать темы, вызывающие разногласия в обществе».

Тема потенциального вмешательства в выборы в США регулярно поднимается в связи с утверждениями американских властей о причастности к подобным действиям России в 2016 году.

В Москве неоднократно отвергали подобные обвинения в свой адрес. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения президентских выборов в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше сообщений о якобы имеющих место попытках Москвы вмешаться в избирательный процесс.

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