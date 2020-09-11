Уровень вредных веществ оказался многократно превышен в Красноярске

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю зафиксировало многократное превышение нормы уровня вредных веществ в воздухе после лесных пожаров в августе.

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Как сообщило управление в пятницу, в августе в атмосфере контролировали 23 загрязняющих вещества, было отобрано и исследовано 1778 проб воздуха.

В результате специалисты зафиксировали многократное превышение уровня диметилбензола, бенз(а)пирена, этилбензола, взвешенных частиц РМ10 и РМ 2,5 и формальдегида. В единичных исследованиях также фиксировалось превышение уровня азота диоксида и бензола.

В августе Красноярск заволокло дымом от лесных пожаров. Общая площадь возгораний в регионе составила 2,5 тысячи гектаров.