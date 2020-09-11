Трамп заявил о наличии у США «невиданных вооружений»

Соединенные Штаты обладают вооружения, о которых никто не знает и их точно, и подобных систем нет ни у России, ни у Китая, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Я говорил, что у нас есть ракеты, что у нас есть системы, которые никто не видел ранее. Ничего подобного нет у президента Си (председатель КНР Си Цзиньпин), нет и у Путина», — приводит «Интерфакс» заявление Трампа.

При этом он выразил надежду, что эти системы никогда не придется использовать, подчеркнув при этом, что американское ядерное оружие «сейчас находится в лучшей форме, чем за последние десятилетия».

Ранее противники Трампа обвинили его в том, что в интервью журналисту Бобу Вудворду он разгласил секретную информацию, касающуюся вооружений.

«Они сказали, что я мог разгласить секретную информацию. Эти люди больны.... Нет, я просто хочу, чтобы люди знали, что у нас есть величайшие системы, величайшее оборудование и величайшие люди в любой точке мира. Нет никого лучше американских военных», — сказал президент США.