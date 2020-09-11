НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Трамп заявил о наличии у США «невиданных вооружений»

Источник:
"Интерфакс"
159 3

Соединенные Штаты обладают вооружения, о которых никто не знает и их точно, и подобных систем нет ни у России, ни у Китая, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Я говорил, что у нас есть ракеты, что у нас есть системы, которые никто не видел ранее. Ничего подобного нет у президента Си (председатель КНР Си Цзиньпин), нет и у Путина», — приводит «Интерфакс» заявление Трампа.

При этом он выразил надежду, что эти системы никогда не придется использовать, подчеркнув при этом, что американское ядерное оружие «сейчас находится в лучшей форме, чем за последние десятилетия».

Ранее противники Трампа обвинили его в том, что в интервью журналисту Бобу Вудворду он разгласил секретную информацию, касающуюся вооружений.

«Они сказали, что я мог разгласить секретную информацию. Эти люди больны.... Нет, я просто хочу, чтобы люди знали, что у нас есть величайшие системы, величайшее оборудование и величайшие люди в любой точке мира. Нет никого лучше американских военных», — сказал президент США.

Еще по теме
Путин извинился перед президентом Сербии за пост Захаровой
Максим Галкин спародировал переговоры Путина и Лукашенко
Евросоюз продлил антироссийские санкции
Навальный полностью пришел в сознание и все вспомнил
смотреть все
Политика #Мир #Оружие #Военная политика
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин извинился перед президентом Сербии за пост Захаровой
•
Трамп заявил о наличии у США «невиданных вооружений»
•
Общественный транспорт будет бесплатным при платных дорогах
•
Евросоюз продлил антироссийские санкции
Подробности
•
Избирательные аномалии Приангарья: чего ждать на выборах губернатора
•
Как штурмовали Ангару: уникальная стройка Братской ГЭС
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
•
Выборы новых депутатов: ждать ли сюрпризов в Новосибирске?
Как это работает
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Отчим в Приангарье до смерти избил трехлетнего пасынка
Сибирь 11.09.2020 12:04
Уровень вредных веществ оказался многократно превышен в Красноярске
Сибирь 11.09.2020 11:45
Велосипедист в Кузбассе погиб из-за мухи
Сибирь 11.09.2020 11:35
Хирурги в Томске достали проволоку из глаза пациента
Сибирь 11.09.2020 11:25
Самое популярное
Медики перечислили опасные сопутствующие болезни при COVID-19
4548
Класс в новосибирской школе закрыли на карантин из-за COVID-19
4533
Учительница в Кузбассе подхватила коронавирус
4459
Ефремов сказал, на сколько его посадят
3958
Обсуждение (3)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин извинился перед президентом Сербии за пост Захаровой
•
Трамп заявил о наличии у США «невиданных вооружений»
•
Общественный транспорт будет бесплатным при платных дорогах
•
Евросоюз продлил антироссийские санкции
Как это работает
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Навальный полностью пришел в сознание и все вспомнил
82
Омские врачи посчитали отравление Навального «фантастикой»
57
Германия засекретила анализы Навального
41
Страны G7 признали отравление Навального подтвержденным
35
Трамп за Навального ударит по России «газовой дубинкой»
27