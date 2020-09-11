Хирурги в Томске достали проволоку из глаза пациента

Офтальмохирурги Томской областной клинической больницы провели три операции пациенту, чтобы спасти его глаз от застрявшей проволоки, сообщил в пятницу департамент здравоохранения Томской области.

#Здоровье Пять ошибок: что незаметно портит зрение

«В мае этого года пациент работал болгаркой, и что-то попало ему в глаз. На тот момент он не придал этому значения, так как не было ни боли, ни дискомфорта. В конце августа он обратился за консультацией к офтальмологу по поводу снижения зрения, и его отправили к нам на операцию. Если бы она не была выполнена, то пациент мог бы потерять глаз», — рассказал офтальмохирург Евгений Башняк.

Из глаза достали инородное тело – металлическую проволоку длиной около 1 сантиметра и толщиной 0,3 сантиметра. Одновременно было выполнено ещё две операции, чтобы исправить последствия травмы, — удаление травматической катаракты с имплантацией искусственного хрусталика и удаление части стекловидного тела в области заднего отдела глаза.

Теперь пациент чувствует себя удовлетворительно. Его зрение уже восстанавливается.