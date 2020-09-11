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Путин извинился перед президентом Сербии за пост Захаровой

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что российский лидер Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров извинились перед ним за пост официального представителя МИД Марии Захаровой.

Вучич сообщил, что провел с российским коллегой «отличный телефонный разговор». «Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся и Сергей Лавров тоже. А из-за этого (поста Захаровой) это сделали оба. Притом что я даже не напоминал и как воспитанный человек никогда бы этого не упомянул. Считаю, что у нас хорошие отношения и это для меня проходной и неважный инцидент», — приводит РИА Новости слова президента Сербии.

Он отметил, что инцидент с постом Захаровой для него несущественный, поскольку в Сербии есть депутаты, которые «несут чушь» о России и при этом не извиняются. Реакция же российских властей, по словам Вучича, показала, насколько страна уважает Сербию и его лично.

Ранее сербская делегация во главе с президентом Вучичем посетила США, где провела переговоры с премьером Косово Авдулахом Хоти при посредничестве президента Дональда Трампа.

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В сербских СМИ распространилась фотография, на которой Вучич сидит на стуле на расстоянии от стола Трампа. Захарова опубликовала этот снимок в фейсбуке, приложив к фотографии Вучича скриншот из фильма «Основной инстинкт» с известной сценой «нога на ногу». Этот вызвал возмущение в Сербии.

Позже Захарова объяснила, что ее публикацию неверно истолковали, и добавила, что «единственное, что в нем содержалось, — неприятие высокомерного отношения со стороны "исключительных"».

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