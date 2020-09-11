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Сотрудники ФСБ в Забайкалье задержали мужчину с золотыми слитками

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Stevebidmead / Pixabay License

Сотрудники ФСБ в Забайкалье задержали жителя города Балея. Он более 3,5 килограммов чистого золота в слитках, добытого незаконным способом, сообщила пресс-служба ведомства.

«Согласно заключению эксперта, в изъятых пяти металлических слитках содержится более 3,5 килограмма химически чистого золота стоимостью 16,8 миллиона рублей», — цитирует РИА Новости представителя УФСБ.

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По факту незаконного приобретения, хранения и перевозки драгоценного металла в отношении жителя Балея возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 191 УК РФ. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

В ведомстве отметили, что с начала 2020 года в Забайкальском крае за незаконный оборот драгоценных металлов и попытки контрабандного вывоза золота в КНР к уголовной ответственности привлечены пять человек. В доход государства обращено около 16 килограммов золота на общую сумму свыше 48 миллионов рублей.

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Топ комментариев

turan601

Не могу понять как они собираются это делать даже в теории

Partizan1996

Пусть лучше себе другую работу найдет, всю Россию развалил

pepelmetal

Да просто осеннее обострение, так бывает когда в "стране" закрывают псих лечебницы)

senik

Ни фига не понял. За что Ее осудить хотят? Если я съем корову или свинью, это норма, если собаку- 3 года....

paramedic

Фигня какая-то! Жестокое обращение- это когда мучают, издеваются, не дают еды, воды, бьют.А тут съела.Этак...