Сотрудники ФСБ в Забайкалье задержали мужчину с золотыми слитками

Сотрудники ФСБ в Забайкалье задержали жителя города Балея. Он более 3,5 килограммов чистого золота в слитках, добытого незаконным способом, сообщила пресс-служба ведомства.

«Согласно заключению эксперта, в изъятых пяти металлических слитках содержится более 3,5 килограмма химически чистого золота стоимостью 16,8 миллиона рублей», — цитирует РИА Новости представителя УФСБ.

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По факту незаконного приобретения, хранения и перевозки драгоценного металла в отношении жителя Балея возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 191 УК РФ. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

В ведомстве отметили, что с начала 2020 года в Забайкальском крае за незаконный оборот драгоценных металлов и попытки контрабандного вывоза золота в КНР к уголовной ответственности привлечены пять человек. В доход государства обращено около 16 килограммов золота на общую сумму свыше 48 миллионов рублей.