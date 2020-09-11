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Минтранс обозначил срок появления бесплатного общественного транспорта

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Общественный транспорт в стране может стать бесплатным к 2035 году, но только при условии платного проезда по большинству дорог на личных автомобилях, об этом говорится в обновленной стратегии, подготовленной Минтрансом.

Бесплатный проезд в общественном транспорте можно ввести только при внедрении механизма «пользователь платит» для всех категорий автомобилистов. Он предусматривает взимание платы за проезд по дорогам регионального значения с 2025 года, пишет РБК со ссылкой на документ.

С 2035 года предлагается брать плату со «всех категорий пользователей дорог», но в проекте стратегии не уточняется, будет ли платным проезд на личной машине по любым дорогам. В документе поясняется, что схема «пользователь платит» нужна в том числе «для стимулирования использования транспорта общего пользования и сокращения пользования личным транспортом в крупных городах».

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Также Минтранс предлагает побуждать жителей ездить внутри населенных пунктов на велосипедах и самокатах, а в районах массовой застройки активно развивать метро и легкий рельсовый транспорт.

Ранее министерство констатировало, что общественный транспорт пользуется меньшей популярностью у жителей России, чем личный.

Проект транспортной стратегии еще проходит стадию обсуждения, финальная редакция документа будет внесена в правительство РФ в феврале 2021 года.

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Топ комментариев

turan601

Не могу понять как они собираются это делать даже в теории

Partizan1996

Пусть лучше себе другую работу найдет, всю Россию развалил

pepelmetal

Да просто осеннее обострение, так бывает когда в "стране" закрывают псих лечебницы)

senik

Ни фига не понял. За что Ее осудить хотят? Если я съем корову или свинью, это норма, если собаку- 3 года....

paramedic

Фигня какая-то! Жестокое обращение- это когда мучают, издеваются, не дают еды, воды, бьют.А тут съела.Этак...