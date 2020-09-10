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Евросоюз продлил антироссийские санкции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Antonio Bonanno / Attribution-ShareAlike License

Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, говорится в сообщении Совета ЕС.

Срок антироссийских санкций истекал 15 сентября. Новые меры Евросоюза будут действовать до 15 марта 2021 года и предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов на территории ЕС.

Санкции каждый раз согласовываются послами 28 стран Евросоюза. Решение вступит в силу после соответствующей публикации 11 сентября. В европейском «черном списке» 175 человек и 44 организации.

ЕС ввел санкции в отношении России в связи с событиями на Украине в 2014 году. Они включает три независимых пакета: визовые ограничения, экономические санкции против российских компаний и конкретных лиц, а также ограничительные меры против Крыма.

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