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Подсчитана себестоимость флагманского смартфона Samsung

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Samsung

Аналитики Counterpoint Technology Market Research подсчитали стоимость компонентов и затраты на производство флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G.

Для анализа специалисты взяли аппарат, оснащенный 128 Гбайт флеш-памяти, в официальном магазине он стоит 1299 доллара США. При этом расчеты показали, что себестоимость данного устройства более чем в два раза меньше.

Самой дорогой деталью оказался модем Snapdragon X55 5G, отвечающий за поддержку мобильной связи пятого поколения, он стоит 97,2 доллара. На втором месте дисплей — выполненная по технологии Dynamic AMOLED панель обойдется в 91,5 доллара.

Еще 57 долларов стоит процессор Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Накопитель на 128 Гбайт флеш-памяти и 12 Гбайт оперативной памяти обойдется в 61,5 доллара. Еще 60 долларов стоит многомодульная камера.

Далее следует аккумуляторная батарея — 11,6 доллара и комплект датчиков стоимостью 12,7 доллара. Суммарная стоимость всех комплектующих Galaxy Note 20 Ultra 5G оценивается в 468 долларов.

Затраты на сборку, тестирование, программное обеспечение, аксессуары и упаковку поднимают себестоимость смартфона до 548,9 долларов. При этом в рознице модель предлагается по цене порядка 1300 долларов, отмечают эксперты.

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