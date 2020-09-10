«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки

Команда разработчиков «ВКонтакте» объявила в официальном блоге о запуске групповых видеозвонков. С их помощью можно проводить конференции, совещания, учебные занятия и дружеские встречи.

Новый сервис предоставляется бесплатно, без ограничения по времени и доступен на любом устройстве. Система поддерживает до 128 участников, есть встроенный чат, а также возможность обмениваться файлами во время видеоконференцсвязи.

Видеозвонки позволяют общаться даже с теми, кто не зарегистрирован «ВКонтакте». Разработчики отмечают, что за пределами соцсети можно поделиться ссылкой с приглашением на участие в видеоконференции.

«Видеозвонки помогут организациям и образовательным учреждениям эффективно проводить лекции, конференции, собрания, презентации. В звонках на 128 человек можно легко собрать большие команды и даже несколько школьных классов», — отмечается в сообщении.

Если у собеседника нет профиля «ВКонтакте», то для подключения ему достаточно перейти по ссылке и указать имя. При этом звонком управляет организатор видеоконференции, который может добавлять и удалять участников, отключать и включать микрофоны.

В разговоре доступна демонстрация экрана, говорящий человек определяется автоматически — участники увидят его крупным планом. Также можно переключиться на сетку со всеми собеседниками.