НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки

Источник:
Sibnet.ru
116 0
Фото: © Sibnet.ru

Команда разработчиков «ВКонтакте» объявила в официальном блоге о запуске групповых видеозвонков. С их помощью можно проводить конференции, совещания, учебные занятия и дружеские встречи.

Новый сервис предоставляется бесплатно, без ограничения по времени и доступен на любом устройстве. Система поддерживает до 128 участников, есть встроенный чат, а также возможность обмениваться файлами во время видеоконференцсвязи.

Видеозвонки позволяют общаться даже с теми, кто не зарегистрирован «ВКонтакте». Разработчики отмечают, что за пределами соцсети можно поделиться ссылкой с приглашением на участие в видеоконференции.

«Видеозвонки помогут организациям и образовательным учреждениям эффективно проводить лекции, конференции, собрания, презентации. В звонках на 128 человек можно легко собрать большие команды и даже несколько школьных классов», — отмечается в сообщении.

Если у собеседника нет профиля «ВКонтакте», то для подключения ему достаточно перейти по ссылке и указать имя. При этом звонком управляет организатор видеоконференции, который может добавлять и удалять участников, отключать и включать микрофоны.

В разговоре доступна демонстрация экрана, говорящий человек определяется автоматически — участники увидят его крупным планом. Также можно переключиться на сетку со всеми собеседниками.

Еще по теме
Курс ментальной арифметики появился в сервисе «Лицей»
Ростелеком подключил к оптике юг Красноярского края
«Текстовые бомбы» стали приходить пользователям WhatsApp
Продажи подержанных вещей в интернете обложат налогом
смотреть все
Технологии #Интернет
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин поручил найти работу уволенным россиянам
•
Китай запустил в космос неопознанный объект
•
Ученые объяснили загадку металлического водорода в Юпитере
•
Назван самый мощный смартфон в мире
Подробности
•
Избирательные аномалии Приангарья: чего ждать на выборах губернатора
•
Как штурмовали Ангару: уникальная стройка Братской ГЭС
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
•
Выборы новых депутатов: ждать ли сюрпризов в Новосибирске?
Как это работает
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Беби-бум начался в Забайкалье
Сибирь 10.09.2020 18:11
Песков допустил вероятность второго тура на выборах главы Приангарья
Сибирь 10.09.2020 17:45
Яблони зацвели в Сибири
Сибирь 10.09.2020 17:29
Полиция заинтересовалась съевшей щенков женщиной на Алтае
Сибирь 10.09.2020 17:00
Самое популярное
Класс в новосибирской школе закрыли на карантин из-за COVID-19
4436
Медики перечислили опасные сопутствующие болезни при COVID-19
4420
Учительница в Кузбассе подхватила коронавирус
3977
Ефремов сказал, на сколько его посадят
3854
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин поручил найти работу уволенным россиянам
•
Китай запустил в космос неопознанный объект
•
Ученые объяснили загадку металлического водорода в Юпитере
•
Назван самый мощный смартфон в мире
Как это работает
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Россия обвинила Запад в создании «Новичка»
88
Омские врачи посчитали отравление Навального «фантастикой»
56
Навальный полностью пришел в сознание и все вспомнил
48
Германия засекретила анализы Навального
41
Страны G7 признали отравление Навального подтвержденным
35