Китай запустил в космос неопознанный объект

Выведенный на околоземную орбиту китайский многоразовый экспериментальный космический корабль запустил в космос неизвестный объект.

Запуск отследили специалисты станций космического наблюдения Соединенных Штатов, передает SpaceNews. В международных справочниках таинственный объект получил обозначение NORAD ID 46395.

Изделие стартовало перед тем, как секретный космический корабль сделал два полных оборота и сошел с орбиты. При этом официальные китайские власти никак не прокомментировали предназначение загадочного аппарата.

Эксперты предполагают, что запуск связан с военной космической программой Китая. Скорее всего, аппарат выведет на орбиту в разведывательных или экспериментальных целях.