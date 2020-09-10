Беби-бум начался в Забайкалье

Два района Забайкальского края — Моготуйский и Нерчинский — пошли на рекорд по численности новорожденных. За неполных девять месяцев там родилось 400 малышей — по 200 на каждый район, сообщила пресс-служба Забайкальского края.

«Нам всегда приятно, когда мы видим таких мам, не боящихся брать на себя ответственность за нескольких детей. При вручении свидетельства о рождении мы выражаем им свое восхищение, говорим слова поддержки. Уверена, что она вырастит своих детей достойными членами общества», — рассказала заведующая Могойтуйским отделом ЗАГС Лариса Нордопова.

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В прошлом году в этих районах зарегистрировано 318 и 321 актовых записи о рождении соответственно. Среди остальных районов края два этих района по рождаемости находятся в середине списка. В Моготуйском районе проживает более 26 тысяч человек, в Нерчинском — более 27.

Лидером по рождаемости Забайкальского края остается Чита – здесь в 2019 году зарегистрировано более 5 тысяч актовых записи о рождении. Среди районов первые – Читинский (773 актовых записи о рождении), Краснокаменский (620) и Борзинский (510). За 2019 год в Забайкалье зарегистрировано 12,6 тысячи рождений, в 2018 – 13,7 тысячи.