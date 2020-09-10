Немецкая бегунья переоделась на глазах фанатов. ВИДЕО

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, признанная самой сексуальной спортсменкой мира, выложила в Instagram видео с раздеванием.

Шмидт показала подготовку перед забегом на дистанции 400 метров. В ролике она сначала предстала в толстовке и спортивных штанах, а затем оказалась в коротком топе и шортах.

Фанаты из разных стран оставили огромное количество восторженных комментариев, в которых оценили красоту спортсменки и пожелали ей удачи на соревнованиях.

Бегунье 21 год. В 2017 году она завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В 2019-м спортсменка взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет. По версии Busted Coveragе, Шмидт — самая сексуальная спортсменка в мире.