Яблони зацвели в Сибири

Яблони зацвели в красноярском парке «Роев ручей», цветущие деревья увидели также новосибирцы. Согласно народной примете, зима будет холодной.

«Наверное, начинается бабье лето. Солнышко светит несмело, но так желанно, по ночам нет – нет, да заморозки. А у нас большой урожай яблок, встречаются даже яблони, которые сбросило весь урожай и по новой набрали цвет, как будто и не осень вовсе... По всем народным приметам – к холодной зиме», – написали в соцсетях сотрудники «Роева ручья» и поделились красивыми фото цветущих деревьев.

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Пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин пояснил Sibnet.ru, что цветение яблонь действительно связано с наступлением бабьего лета, но никак не с холодной зимой.

«С точки зрения синоптиков долгосрочные народные приметы абсолютно не работают. Раньше у людей было стремление зацепиться за что-то. И природа была раньше более устойчивой, климат был другой», – рассказал синоптик.

Он привёл в пример прошлую зиму, которая была аномально тёплой. Такого никто заранее предсказать не мог. Яблони осенью действительно могут зацвести, когда устанавливается тёплая и сухая погода, но не предсказать, какой будет зима.