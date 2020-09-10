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Ученые объяснили загадку металлического водорода в Юпитере

Источник:
РИА Новости
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Фото: Paulo O from Halifax, Canada / CC BY 2.0

Группа ученых из Соединенных Штатов и Швейцарии объяснили процессы внутри Юпитера, превращающие водород из газообразного в металлическое состояние.

«Существование металлического водорода было теоретически предсказано столетие назад, но мы не знали, как происходит этот процесс, из-за невозможности воссоздать его в лаборатории и огромной сложности прогнозирования поведения больших водородных систем», — приводит РИА Новости слова доктора Бинцин Чена из лаборатории Кавендиша Кембриджского университета.

Результаты моделирования показали, что фазовое состояние водорода в условиях экстремального давления меняется плавно и постепенно, а не резко, как полагается при переходе первого рода, который сопровождается одномоментным изменением всех физических свойств.

Классический пример фазового перехода первого рода — кипение жидкой воды: как только жидкость становится паром, ее внешний вид и поведение полностью меняются, несмотря на то, что температура и давление остаются прежними.

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Поскольку этот переход у водорода плавный, трудно определить конкретные критические точки переходов. Ученые называют такие состояния системами со скрытой критической точкой.

Водород трансформируется постепенно и непрерывно между молекулярной и атомарной фазами, переходя из газообразного состояния сначала в газово-жидкий флюид, потом — в изоляционную жидкость, а уже затем — в проводящий жидкий металл.


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